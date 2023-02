Fátima Lopes continua encantada com o programa 'All You Need Is Love', que apresenta, apesar dos maus resultados.

Como já lhe havíamos dado conta, o formato foi 'empurrado' para as madrugadas, tendo ido para o ar apenas depois da meia-noite.

Ainda assim, Fátima Lopes foi até ao Instagram para se manifestar sobre a emissão de 18 de fevereiro do formato.

"Uma das coisas que mais me deixa de coração cheio, é celebrar o amor. No programa de hoje celebrámos o amor, em várias idades, desde os mais pequenos aos mais velhos. Foi muito bonito. Tantas emoções, tantos momentos felizes! Espero que tenham gostado deste episódio. Para a semana, voltamos com mais histórias apaixonantes", pode ler-se.

