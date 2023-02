A segunda temporada do programa 'All You Need Is Love', apresentado na SIC por Fátima Lopes e João Paulo Sousa parece não estar a conseguir ter sucesso entre os espetadores.

O formato estreou recentemente aos sábados à noite, mas já foi 'atirado' para as madrugadas.

Esta semana, 'All You Need Is Love' surge na grelha da SIC ao sábado, 18 de fevereiro, mas a entrar no ar apenas às 00h15. Antes, os espetadores vão ter oportunidade de ver o último episódio da mais recente temporada de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?'.

