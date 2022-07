A capa da edição de julho-agosto da revista Women's Health conta com Mafalda Castro como protagonista.

A comunicadora divulgou a novidade nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira, dia 20 de julho, e partilhou um texto de agradecimento.

"E eu que nem acredito bem que é verdade. Aliás, eu até acredito mas a 'Mafalda de 16 anos' (que ainda está algures cá dentro), não acredita mesmo", começou por dizer.

A radialista recordou a sua adolescência e explicou como esta conquista é particularmente importante.

"Eu que aos 16 tapava a barriga na praia, escondia o rabo com um casaco à cintura, sentia-me culpada por beber um sumo que tinha açúcar então quase não comia o resto do dia. [...] Também por isso é que me apetece dizer 'conseguimos' - eu e a 'Mafalda de 16 anos'". Esta é para ela", escreveu.

Mafalda Castro não quis deixar de agradecer à agente Inês Mendes da Silva e ao diretor da revista Pedro Lucas.

Leia Também: Fim de amizade? Mafalda Castro e Maria Seixas Correia brincam com rumor