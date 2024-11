Ana Guiomar como nunca a viu! A atriz, de 36 anos, mostrou o seu lado mais ousado na capa que protagonizou para a revista Women's Health. A artista, conforme poderá ver pela publicação de seguida, posou em topless, mostrando-se confiante.

Os elogios não tardaram em chegar. Não ficando indiferente à publicação, Iva Domingues escreveu: "Canhão".

"Com o corpo, cada um faz o que quer e como quer, desde que seja para se sentir bem", referiu Ana à publicação, abraçando um movimento no qual as mulheres se amam sem preconceito.

Ora veja:

