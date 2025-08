Depois de uma semana em que em diversas ocasiões quase perdeu as estribeiras por causa de Afonso Leitão e da relação com o antigo militar, Daniela Santos voltou a viver momentos conturbados na gala de domingo, 3 de agosto, do 'Big Brother Verão'.

Daniela Santos ameaçou desistir, mas voltou atrás

Confrontada em direto com imagens passadas durante a semana, a bailarina de 'Dança Com as Estrelas' voltou a mostrar-se furiosa e acusou a produção do reality show da TVI de criar uma narrativa que não corresponde à verdade. Daniela recusa ser uma mulher ciumenta, que corre atrás de Afonso Leitão e acaba rejeitada.

Leia Também: Lágrimas e empurrões. Daniela Santos perde estribeiras por Afonso Leitão

"Nunca precisei de ir atrás de nenhum homem, vim aqui ajudar, sim, um amigo, um amigo que não sabe o que é ser amigo, porque aquilo que ele está a fazer é gravíssimo. Eu já fui desiludida por uma pessoa que conheci aqui dentro, mas eu ter alguém da minha vida lá fora que venho aqui para tentar ajudar e ainda me está a tentar enterrar não tenho desculpa para isto", disse no confessionário ao conversar com Maria Botelho Moniz.

Perante a desilusão de Daniela e depois de esta ter manifestado vontade de o fazer, a apresentadora oficial do 'Big Brother Verão' questionou-a: "é sua vontade abandonar o 'Big Brother'?".

"O meu coração diz-me que quero ir embora, mas eu nunca desisti de nada na minha vida, portanto, não sei o que responder neste momento", reagiu, voltando a ser-lhe exigida uma resposta - desta vez por parte do 'Big Brother'.

"Gosto muIto de a ter na minha casa, mas neste momento preciso que tome uma decisão. Continua como concorrente no 'Big Brother Verão 2025' ou quer abandonar a casa?", questionou a Voz.

"Ainda fico aqui", disse a bailarina depois de alguma reflexão.

A arrasadora opinião dos comentadores: "é desequilibrada"

Os últimos acontecimentos passados no 'Big Brother Verão' foram comentados na rubrica 'Conversas de Café' do 'Dois às 10', levando os comentadores a apontarem o dedo a Daniela Santos.

Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz não deixaram margem para dúvidas esta segunda-feira, 4 de agosto. Todos criticaram a postura da bailarina no jogo e consideraram que esta deveria ter abandonado o reality show por "não estar bem" a nível psicológico.

"Acho que ela deveria ter saído ontem. A verdade é que ela não está bem e é melhor para ela estar cá fora", defendeu Quinaz.

"A Daniela não é maluca a ponto de ir lá para dentro dizer que tem uma relação. Pode ter-se iludido com aquilo que não devia, isso é outro assunto, agora ela não é maluca. Está é a deparar-se com uma realidade totalmente diferente daquela que lhe tinha sido dita", referiu ainda o comentador.

"Mas é desequilibrada", apontou Luísa Castel-Branco.

"Às vezes, as pessoas têm a ilusão de que estão numa situação mais séria do que realmente têm. Ele tem 24 anos, é um miúdo, quer é vida, mundo", disse Cinha Jardim, que revelou saber detalhes sobre o envolvimento de Daniela e Afonso Leitão.

"Tanto quanto sei, houve uns telefonemas, umas brincadeiras na horizontal", fez saber a comentadora. "Ela já disse, estiveram dois meses juntos", completou Luísa.

Recorde-se que Daniela Santos assumiu dentro do 'BB Verão' que ela e Afonso se envolveram antes de entrarem no programa. Na altura, a bailarina disse que tiveram e mantinham uma relação, mas o antigo militar referiu-se ao envolvimento como algo do passado.

Leia Também: Daniela Santos assume romance com Afonso. "Não foi uma cama. É presente"