Acabámos de nos despedir de 2023 e estamos agora a entrar num novo ciclo. O ano de 2024 acaba de começar e há quem tenha em mente alguns desejos. Bibá Pitta conversou com o Fama ao Minuto num evento promovido pela Auchan e partilhou que, acima de tudo, quer continuar a ter "saúde" para poder acompanhar a família. "Vamos aos clássicos. Primeiro que tudo, saúde e que continue a ver todos os meus filhos e netos. Tudo a voar, cada um à sua maneira. Todos juntos e que possamos andar por aqui, que eu possa usufruir todos os dias daquilo que mais gosto que é de viver", destacou, falando dos seus desejos. De recordar que Bibá Pitta é mãe de quatro filhos, Maria Pitta Paixão (que nasceu de uma relação anterior), Tomás, Madalena, Salvador e Dinis (que são fruto do casamento com Fernando Gouveia). Aos 58 anos, a figura pública é ainda avó de Duarte, António Maria e Piedade, filhos de Maria. Leia Também: Tradições de Bibá Pitta? No dia 25 o almoço é em casa do irmão