O repórter Zé Lopes viveu este fim de semana dias particularmente dolorosos. Amigo próximo de Mariama Barbosa, com quem trabalhou no programa 'Passadeira Vermelha', o rosto da TVI teve de sair em reportagem no dia em que decorreram as cerimónias fúnebres da apresentadora da SIC.

"Desde que me lembro, ontem foi o único dia em que me custou estar a trabalhar (pelos motivos que todos sabem), mas a vossa onda de amor foi tão reconfortante… Fez-me tão bem! Muito obrigado a todos", realçou o repórter do programa 'VivaVida'.

"Ontem fizeram realmente a diferença. Sou vosso. Serei sempre.

Este sorriso é para ti, meu amor. Os nossos momentos sempre foram assim: a sorrir", completou, enviado uma mensagem à amiga e um agradecimento aos fãs.

Mariama Barbosa, recorde-se, morreu na passada sexta-feira depois de em fevereiro deste ano ter sido diagnosticada com cancro no estômago.

