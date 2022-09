No programa de hoje do 'Dois às 10', Cláudio Ramos foi alvo de uma bonita surpresa, apesar de já ter confessado que não gostava de ser surpreendido.

O apresentador da TVI teve a oportunidade de conhecer pessoalmente Gabriela, uma convidada de Manuel Luís Goucha que ajudou no ano passado oferecendo uma cadeira de rodas.

"Vim cá com a cadeira que me ofertou, que me deu liberdade e me levou a sítios muito bonitos", notou Gabriela, visivelmente emocionada.

"Desde o primeiro dia que lhe queria agradecer pessoalmente", completou.

"Acho que temos [o apresentador e Maria Botelho Moniz] a noção do quão privilegiados somos, de termos saúde e de alguma forma podermos ajudar outras pessoas", notou por fim Cláudio.

Veja aqui o momento.