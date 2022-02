Rihanna é atualmente a mulher mais rica do mundo da música, de acordo com a Forbes. Em agosto de 2021 foi anunciado que RiRi era oficialmente bilionária, com uma fortuna estimada em 1.7 mil milhões de dólares. Um valor que a torna na segunda mulher mais rica do mundo do entretenimento, ficando atrás de Oprah.

Isto não é surpresa, se considerarmos tudo o que a cantora e empreendedora conseguiu realizar nestes últimos anos. Além dos dividendos que o mundo da música traz, esta também lucra com a marca de beleza Fenty Beauty e com a luxuosa marca de moda Fenty.

Para chegar ao topo também na moda, patamar que já alcançou na música, a estrela lançou a marca de roupa em parceria com a LVMH, holding francesa especializada em artigos de luxo. É um feito incrível para o grupo francês e para a cantora, uma vez que a Fenty é a primeira marca que o grupo criou de raiz, desde Christian Lacroix em 1987. Isto também fez com que Rihanna fosse a primeira mulher negra da história a ser responsável por uma casa de moda de luxo de Paris.

É certo que a artista não parece estar focada em fazer mais dinheiro no momento, contudo a saúde financeira está garantida. Quer saber onde a cantora gasta os seus milhões? Clique e Descubra.

