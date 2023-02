Micaela esteve esta sexta-feira, dia 17 de fevereiro, à conversa com Júlia pinheiro no programa das tardes da SIC. Ao recordar alguns dos momentos mais impactantes do seu percurso profissional, a artista detalhou um acidente que sofreu no ano passado.

Micaela teve de lidar com uma grave fratura numa altura em que tinha vários concertos agendados e, para não desiludir o público, optou por subir ao palco numa cadeira de rodas.

Enumerando o que aprendeu neste duro período, a cantora contou: "Descobri que ser cadeirante neste país é uma tarefa muito difícil. As escadas não estão preparadas... As pessoas que são cadeirantes não têm acesso a quase nada".

"Eu sabia que ia sair daquela cadeira de rodas, mas quem não pode sair está preso para o resto da vida", acrescentou Micaela.

Ouça aqui, a partir do minuto 11:24, esta parte do depoimento da artista.

Leia Também: Morre aos 49 anos o músico country Kyle Jacobs, marido de Kellie Pickler