O cantor de música country Kyle Jacobs, marido da artista Kellie Pickler, morreu aos 49 anos, disse na sexta-feira a polícia da cidade de Nashville, no estado norte-americano do Tennessee.

As autoridades de Nashville, no leste dos Estados Unidos, responderam a uma chamada de emergência na tarde de sexta-feira, de acordo com um comunicado da polícia, divulgado pela comunicação social local.

Ao chegar à casa dos músicos, a polícia e os bombeiros encontraram Jacobs já sem vida, com um ferimento de bala alegadamente autoinfligido.

A nota das autoridades revelou ainda que foi Kellie Pickler, casada com Jacobs desde 2011, que entrou em contacto com os serviços de emergência.

Segundo a polícia, a cantora estava a dormir e, quando acordou, não encontrou o marido, sendo que não conseguia aceder a uma das divisões da casa. Foi nessa altura que, com a ajuda de uma assistente, contactou as autoridades.

Jacobs era cantor, compositor, guitarrista e pianista de música country, tendo trabalhado para artistas como Garth Brooks, Kimberley Locke, Darius Rucker e Tim McGraw.

O artista foi premiado pela Academia de Música Country, em 2014, pelo trabalho que desenvolveu como produtor da música "I Drive Your Truck", de Lee Brice.

Já Pickler iniciou a carreira musical na quinta temporada do 'reality show' "American Idol" e, mais tarde, participou no concurso "Are You Smarter Than a Fifth Grader?" (És mais inteligente do que um aluno do 5º ano?).

Com Jacobs, a cantora participou em três temporadas do programa "I Love Kellie Pickler" (Eu adoro a Kellie Pickler), com foco na vida da artista e das relações que teve, e que foi para o ar no canal de música country CMT.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

- 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.

