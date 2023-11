Benfica e Sporting entram este domingo em campo, mais logo, quando o relógio marcar as 20h30. O dérbi mais aceso do país vai tomar conta do Estádio da Luz, onde se espera a presença de milhares de adeptos.

Nas bancadas, certamente irão estar algumas caras conhecidas, até porque há vários famosos que não perdem um jogo dos seus clubes nem por nada.

'Pipoca Mais Doce', por exemplo, nunca escondeu ser uma acérrima benfiquista, enquanto que Vanessa Oliveira vibra de igual forma pelo Sporting.

Também Daniel Oliveira e César Mourão, que na SIC rumam pelo mesmo objetivo, no que diz respeito ao futebol discordam. Se o diretor de Programas é benfiquista, já o humorista é sportinguista.

