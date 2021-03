Foi para o ar o segundo episódio do programa 'All Together Now', da TVI, com Cristina Ferreira a apresentar o formato. E para a noite deste domingo, 14 de março, a anfitriã voltou a escolher um look que não passou despercebido.

Cristina optou por um macacão em tons de preto e branco. Um conjunto composto por umas elegantes calças e com toda a extravagância na parte de cima do visual.

Isto porque enquanto as calças são simples, pretas, a parte de cima não passa despercebida com uma manga (bastante) volumosa. Um look que foi destacado na sua página de Instagram.

Veja o visual e todas as reações ao mesmo na publicação abaixo:

Recorde-se que na estreia do programa, Cristina escolheu um look que também chamou a atenção. Um elegante vestido branco com decote em V e o formato de uma enorme flor na zona da barriga, que acabou por inspirar na criação de memes.

Leia Também: Look de estreia de Cristina vira meme e até a apresentadora reagiu

Leia Também: Cristina Ferreira "em perigo"? TVI desmente notícia