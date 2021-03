Foi partilhado com a imprensa um comunicado do canal que desmente as recentes alegações avançadas por uma publicação nacional.

"Notícia falsa", foi desta forma que a TVI começou por reagir às alegações de que o cargo de Cristina Ferreira pudesse estar "em perigo". Rumores que começaram por ser publicados numa publicação nacional e que o canal não tardou em desmentir. "A TVI informa que a notícia sob o título 'Cristina Ferreira em perigo' é falsa e sem qualquer fundamento com a realidade. O lugar de Cristina Ferreira na direção não está nem nunca esteve em causa", destacaram. "Relembramos que para além de diretora, Cristina Ferreira é também acionista e um dos motores da nova estratégia que a TVI está a desenvolver nesta nova fase. E os resultados são visíveis e falam por si. Todos os formatos lançados pela TVI nos últimos tempos têm-se mostrado consistentes e líderes", escrevem de seguida, sem esquecer o canal rival, a SIC. "A recuperação em relação ao nosso principal concorrente tem sido extraordinária e continuamos neste caminho de construção, tanto a nível de rentabilidade como de liderança", concluíram. Leia Também: Cristina retoma gravações de 'All Together Now' com look total black