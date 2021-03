Dois dias depois da grande estreia de 'All Together Now', no último domingo, Cristina Ferreira regressou às gravações do talent show.

À porta do Altice Arena, sala de espetáculos onde é gravado o formato, a apresentadora deixou-se fotografar e partilhou com os fãs o look do dia: um conjunto look total black.

"A gravar o 'All Together Now'. Já vos disse que o segundo programa ainda é melhor?", para o fim ficou a promessa de surpreender ainda mais o público na emissão do próximo domingo.

