De acordo com a imprensa brasileira, há um surto de Covid-19 no 'All Together Now Brasil' - que no país de Vera Cruz adotou o nome de 'Canta Comigo'.

A informação é inicialmente avançada pelo cronista Fefito, do UOL, que dá conta de que há duas semanas quatro jurados testaram positivo. Número que voltou a aumentar na passada semana, na qual mais 13 famosos a participar no programa, fazendo parte do leque de 100 jurados, testaram positivo ao novo coronavírus.

Perante as notícias, a Endemol Shine Brasil - produtora do programa - divulgou um comunicado onde garante que toda a equipa de produção tem feito o máximo para garantir a saúde e segurança de toda a equipa que faz parte do projeto.

Quanto ao número de infetados, refere: "No último faseamento de testagem realizada na equipa do 'Canta Comigo' identificámos um total de 10 casos positivos por COVID-19, sendo os profissionais prontamente afastados e a equipe sendo testada novamente para seguirmos com o máximo de segurança".

No Brasil o programa 'All Together Now' é apresentado por Rodrigo Faro e transmitido pela TV Record.Já em Portugal, o talent show estreou no passado domingo na TVI e tem Cristina Ferreira como apresentadora.

