Bibá Pitta esteve a desfrutar de uns dias de descanso com a família e partilhou várias imagens destes momentos no Instagram, como é habitual.

Entre as imagens o que não passou despercebido, mais uma vez, foi a boa forma física da figura pública, que completou 56 anos na semana passada.

A energia e boa disposição também esteve em grande destaque. E depois de ter feito o pino, mostrou "a prometida roda".

"Atenção!! Para finalizar estas espetaculares férias aqui vos deixo a prometida roda. Pensavam que me tinha esquecido?? Pessoal não subestimem a 'velha'. Para o ano há mais, se Deus quiser, e com esta me vou. Beijinhos até para o ano", escreveu na legenda do vídeo que pode ver abaixo:

