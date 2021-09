Depois de superar um cancro da mama, Joana Cruz retoma aos poucos a sua normalidade. Regressou recentemente à RFM e pensa agora em recuperar o verão que perdeu.

"Como assim o verão acaba hoje e quase nem dei por ele? Deve ter sido o verão em que apanhei menos sol na vida. Vou ter de resolver isso e vingar-me numas férias em busca do sol no inverno. Me aguardem. Porque eu mereço", escreveu esta quarta-feira na sua página de Instagram.

Joana Cruz foi diagnosticada com cancro no início do ano e esteve submetida a tratamentos de quimioterapia até maio. Em agosto foi operada e foi com emoção que comunicou que "tudo correu como esperado".

