Depois de ter estado em Roma, onde organizou um desfile de criadores de moda, Elma Aveiro rumou ao Porto. É por lá que está agora a irmã de Cristiano Ronaldo.

A empresária encontra-se na companhia de um grupo de amigos, tal como revela a sua última partilha na rede social Instagram.

"Manos do Douro proporcionou-nos um passeio pelo rio Douro para conhecer a beleza da cidade do Porto! Gratidão à Sandra e à sua equipa, por este fim de tarde maravilhoso", declarou ao partilhar uma fotografia do momento na sua conta oficial.

