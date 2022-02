Para Simon Cowell, este início de ano está a ser desafiante no que toca à saúde. Depois de ter partido o braço num acidente de bicicleta elétrica, recentemente testou positivo à Covid-19.

O diagnóstico foi confirmado à revista People depois de um representante do jurado do 'Britain's Got Talent' ter comunicado que este não estaria presente nas audições do concurso por estar em isolamento.

"O Simon não vai poder participar nas filmagens de hoje porque está isolado em casa depois de ter testado positivo", disse.

Sem adiantar pormenores sobre a situação, o porta-voz não deu a saber quando é que Simon Cowell voltaria ao ativo.

