Com Futre não correu muito bem, mas para a TVI, isso não significa que não possa resultar com mais pessoas. O ex-jogador de futebol integrou o elenco da novela 'Rua das Flores' e, agora, há um outro atleta a participar em projetos de ficção do canal.

Trata-se de Daniel da Cruz Carvalho, mais conhecido como Dani, jogador português que representou clubes como Benfica, Sporting, Atlético Madrid, Ajax e West Ham. Chegou mesmo a defender as cores da seleção nacional por nove ocasiões.

Dani tem sido presença regular nos programas de comentário desportivo da TVI mas, mais recentemente, tem marcado presença em outros projetos do canal.

No ano passado, fez uma participação especial na novela 'Quero é Viver' e, na nova novela 'Queridos Papás', o jogador voltou a ter alguns minutos nos ecrãs.

Não se sabe, no entanto, se Daniel voltará à trama ou se este foi apenas um apontamento único.

Veja abaixo as imagens dos bastidores que mostra a participação de Dani em 'Quero É Viver'.

