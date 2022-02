Já foram vários os famosos que rapidamente recorreram às redes sociais para lamentar o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Com as notícias da invasão russa a correrem o mundo, as manifestações na Internet dispararam e as figuras públicas estão entre as várias publicações que já foram feitas logo pela manhã desta quinta-feira, 24 de fevereiro, como Vanessa Oliveira.

"Começou a guerra. Que tristeza. Depois de dois anos de mundo pandémico tudo o que precisávamos era de uma guerra na Europa. Isto é a natureza do ser humano. Estou solidária com o povo ucraniano. Rezo por eles", escreveu a apresentadora da RTP.

De lembrar que além de Nuno Markl e Laura Figueiredo, também outros famosos não tardaram a manifestar-se.

