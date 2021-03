Este domingo, dia 28, decorreu a quarta gala do programa da TVI 'All Together Now' e, uma vez, mais Cristina Ferreira surpreendeu com o visual que escolheu para usar para a ocasião, com destaque para o acessório que adornou a sua cabeça.

Depois de ter dado nas vistas com uma coroa, eis que a apresentadora surpreendeu os espectadores ao surgir inspirada no estilo Cleópatra.

Nas redes sociais e referindo-se a esta sua versão mais ousada, a comunicadora justificou: "Desde miúda que não me deixei vencer pela timidez. Sou o que quero, como quero, e acho que se nota no brilho do olhar. O acessório é apenas isso. O que importa está no coração. E este programa mexe com ele. Não deixem de viver com medo de julgamento ou de opiniões. VIVER".



