Manuel Luís Goucha está infeliz com o novo programa nas tardes da TVI - 'Goucha'? Apesar de o apresentador já ter respondido diversas vezes a esta questão, a polémica continua e foi, por isso, tema de conversa na entrevista desta sexta-feira de Goucha a Cristina Ferreira.

"O que as pessoas querem fazer parecer é que estás aqui profundamente infeliz", apontou a diretora de ficção e entretenimento da TVI, garantindo que quase todos os dias recebe mensagens do colega e amigo onde este confessa estar profundamente feliz com a nova oportunidade que lhe foi dada.

"Aprendia a escutar, tenho tempo para conversar", realçou o apresentador, garantindo na primeira pessoa, uma vez mais, o quanto se sente realizado nesta nova fase profissional.

Leia Também: "Dói-me esta necessidade de me matar. E quando eu digo matar, é matar"