Demi Moore foi uma das muitas caras conhecidas que não faltaram à gala amfAR, em Cannes, esta quinta-feira, dia 23 de maio.

A atriz, de 61 anos, destacou-se na passadeira vermelha do evento solidário - que arrecada fundos para a investigação contra a sida - com um vestido da Loewe, branco, decotado, com uma racha e bordados de cristal.

Veja o look ao pormenor nas imagens da galeria.

Leia Também: Heidi Klum e filha deslumbram na gala amfAR em Cannes