Demi Moore deslumbrou num evento solidário da Ghetto Film School, que decorreu na quinta-feira, dia 10 de outubro, em Santa Monica, na Califórnia.

Vestida pelo estilista Brad Goreski, a atriz 'encheu' a passadeira vermelha do evento de glamour com um visual chique, composto por um conjunto em preto, largo, com uma camisa branca por baixo e sapatos de salto alto em tons de nude.

Demi Moore foi uma das pessoas homenageadas no evento e pode ver todos estes momentos nas fotografias que estão na galeria.

Leia Também: Filha de Bruce Willis e Demi Moore entre celebridades na gala da amfAR