Demi Lovato voltou a adotar os pronomes femininos - she/her. Um ano depois de se identificar como pessoa não-binaria e de referir que gostaria de ser tratada com os pronomes neutros (they/them), a artista decidiu rever a sua decisão.

A situação foi explicada pela própria durante uma entrevista ao podcast ‘Sport’.

“Para mim, eu sou uma pessoa muito fluída”, começa por dizer.

“Senti que, especialmente no último ano, a minha energia andava entre o feminino e o masculino, de tal forma que me deparei com a escolha de entrar numa casa de banho para homens e mulheres e sentir que nenhuma delas era para mim, porque não me sentia necessariamente uma mulher. E não me sentia um homem”, afirma.

“Apenas sentia-me como um ser humano. E por isso é que they/them era para mim. Era, no fundo, sentir-me um ser humano”, continua.

“Ultimamente, tenho-me sentido mais feminina, por isso adotei o she/her outra vez. Mas acho que o importante é que ninguém é perfeito. Toda a gente se confunde com os pronomes a certa altura, sobretudo quando está em aprendizagem. É tudo uma questão de respeito”, defende.

Recorde-se que a mudança aconteceu em abril. Atualmente, na sua biografia do Instagram é possível ver "they/them" e "she/her".

