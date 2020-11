O fim do noivado de Demi Lovato e Max Ehrich, noticiado há dois meses, coincidiu com uma fase particularmente desafiante. O facto de estar confinada em casa, devido à pandemia, fez com que a cantora iniciasse um processo de autoconhecimento e introspeção que a tem ajudado a superar o término.

Em entrevista ao 'Late Night with Seth Meyers', a cantora, de 28 anos, contou que começou a meditar. Ainda que já o tenha feito antes, nunca tinha transformado a meditação no seu estilo de vida, algo que agora acontece.

A nível de relações, tem reforçado os laços com os amigos e familiares, e até mesmo com os seus animais de estimação.

"Esta quarentena está a ser uma boa experiência para me conhecer melhor a mim mesma", afirmou.

Recorde-se que Demi Lovato e Max Ehrich começaram a namorar no início do ano e em março, precisamente no início do confinamento nos Estados Unidos, decidiram dividir a mesma casa. Ficaram noivos em julho e falaram diversas vezes em público sobre os preparativos para o grande dia.

No final de setembro, fontes próximas revelaram à imprensa que a relação tinha terminado, algo que foi comprovado mais tarde nas redes sociais de Demi Lovato. A artista apagou todas as fotografias do casal e desde então que tem estado mais resguardada.

