Um dia depois de Max Ehrich ter sido 'apanhado' com Sonika Vaid, a ex-noiva, Demi Lovato, foi vista na companhia de Mod Sun.

Max foi visto abraçado a Sonika quando ambos saíram na noite desta terça-feira, 13 de outubro, apenas três semanas depois de se ter separado de Demi.

E esta quarta-feira, 14 de outubro, foi Demi quem esteve no centro das atenções após terem começado a circular imagens da cantora com o rapper Mod Sun, em Los Angeles.

No entanto, uma fonte disse ao E! News que Demi e Mod são apenas amigos. "Ela tem tentado cercar-se de boa companhia para ocupar o tempo e manter a mente longe do drama com o Max", explicou. "Ela não quer namorar agora e ainda está a recuperar", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e disse ainda que Demi e Mod apenas estão a sair, e que a cantora "não está a procurar nada sério". Lovato está simplesmente a desfrutar de bons momentos com os amigos enquanto dá um tempo ao amor, como destaca a mesma fonte.

Veja nas publicações abaixo as imagens que deram que falar:

