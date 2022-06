Foi através das stories da sua página de Instagram que Zé Manel partilhou algumas imagens da RTP Memória, que está a repetir 'Os Principais', programa onde o cantor se estreou a cantar em televisão.

"Neste dia estava profundamente febril e furioso porque não me tinham deixado cantar a música que queria. Já me desmanchei a chorar a rever as minhas falecidas avós e o meu pai, tão magro e tão bonito", recordou.

"Peguei nos meus pequenos pipes... e fiz aquilo que sempre senti ter nascido para fazer", acrescentou, destacando ainda que na altura tinha dez anos.

"Mas o fogo e a inquietação permanecem intactos", acrescentou, deixando depois um apelo:

"E sim, amigos, já fui vítima desse flagelo. Deixem os miúdos cantar o que lhes apetece, porra! Deixem-nos fazer música nos seus termos. Deixem-nos ter identidade musical. Celebrem essa diversidade e singularidade. Parece que estamos sempre a ouvir as mesmas 50 canções".