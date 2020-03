Liliana Oliveira, antiga concorrente de 'Casados à Primeira Vista', usou as suas redes sociais para partilhar com os seus seguidores um desabafo revelador onde confessa o motivo pelo qual tem estado ausente desde o início deste mês.

Liliana sofre de lúpus, uma doença auto-imune, que se manifestou causando-lhe uma infeção grave que a levou a ser internada no hospital.

"No passado dia 1 iniciei uma crise e comecei com dores que afectavam principalmente o rim direito. Aguentei até dia 4, no qual já dei entrada no hospital com quase 40 graus febre e sem conseguir andar. Após alguns exames e análises percebemos que tinha uma infeção grave a percorrer o meu corpo e que se tinha centrado no útero", começa por contar, explicando que foi internada e teve mesmo de ser operada para travar a infeção.

"Já regressei a casa onde me tenho mantido sob vigilância e isolamento. Isolamento esse que para mim iniciou a 4 março e que já conta com 16 dias", afirma, deixando claro que a sua condição de saúde não está relacionada com a Covid-19 mas que, precisamente por ter uma doença crónica, tem agora de ter cuidados acrescidos para não ser infetada pelo vírus.

