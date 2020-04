Foi com um grande entusiasmo que Ana Garcia Martins fez hoje uma publicação na sua conta de Instagram, onde recordou aos seus seguidores a estreia do reality show da TVI 'Big Brother 2020', onde desempenhará o papel de comentadora.

"É hojeeeeeeeeeee!!! A estreia do Big Brother 2020 é já esta noite e eu acho que vai ser épico. O que é que eu vos posso dizer? Então, numa primeira fase, e por causa dos Covides, os concorrentes estarão isolados, cada um no seu sítio, e comunicarão uns com os outros através das redes sociais. Depois de se garantir que estão todos bem de saudinha, lá entrarão para a Casa e o programa segue então normalmente. E quem são os concorrentes? Não posso contar, porque depois tinha de vos matar e era chato, mas posso dizer que chorei a rir a ver os castings e que há ali concorrentes do caraças e com histórias incríveis. Há muitas pessoas 'normais' e acho que era mesmo isso que faltava a um reality show. Que comece o BB2020!", afirmou na legenda da publicação.

Apesar da grande maioria dos fãs partilhar do mesmo gosto da comediante, a verdade é que a conhecida blogger também não se livrou de algumas críticas, às quais fez questão de responder.

"Mais um degredo televisivo para os telespectadores iletrados", notou uma das suas seguidores. "Porque só os iletrados é que consomem reality shows, toda a gente sabe", respondeu Ana, de forma irónica.

"Esse é daqueles programas que não vejo nem que me paguem. Ridículo e depois preocupam-se com câmaras de vigilância na rua", afirmou mais uma. "Sim, sim. Se pagassem queria ver se não via", disse a comentadora.

