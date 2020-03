Kylie e Kendall Jenner posaram juntas com triquínis a combinar e agitaram as redes sociais. O grande destaque das imagens não foram as curvas das famosas irmãs, mas sim os dedos dos pés de ambas.

Isto porque, Kylie aparece com o dedo do meio num tamanho fora do vulgar, e há uma explicação para tal. A jovem decidiu partilhar alguns vídeos nas stories da sua página do Instagram a falar sobre o que aconteceu.

De acordo com Kylie, esta magoou-se quando era criança e partiu o referido dedo, por isso é que este ficou assim.

Mas não ficou por aqui. Os dedos dos pés da irmã, Kendall, também chamaram a atenção, o que levou Kylie a brincar com sucedido.

[Kylie e Kendall]© Instagram_kyliejenner

