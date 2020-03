Kim Kardashian não podia estar mais orgulhosa da filha mais velha, a pequena North, de seis anos, que atuou no desfile da coleção do pai, Yeezy, na segunda-feira, durante a Semana da Moda de Paris. A menina interpretou o tema 'What I Do?', da jovem rapper Zaza, de cinco anos, que já é uma estrela no YouTube.

No entanto, nem todos ficaram agradados com a prestação da filha mais velha de Kim. Isto porque os pais da jovem rapper Zaza, de cinco anos, não ficaram totalmente contentes com o facto de North não ter respeitado os direitos da música da filha.

Numa publicação que fizeram no Instagram, os pais de Zaza partilharam um excerto do videoclipe da música 'What I Do?', juntamente com um pequeno vídeo da atuação de North, e comentaram:

"Em julho de 2019, a Zaza e o seu pai entraram no estúdio para uma experiência única! Para finalmente começarem a fazer a música que ela queria fazer. Temos orgulho na criatividade e acreditamos que se está envolvido o nome de uma criança ou de um adulto... a criatividade merece ser respeitada/homenageada! O que a Kim Kardashian e o Kanye West estão a fazer com a filha... Com a inspiração da Zaza e a nossa família em mente, tudo bem... Não estamos furiosos, mas, por favor, mostrem amor e apoio ao original. Admiramos o Kanye West e gostamos muito da sua jornada. No entanto, não queremos que o caminho da nossa filha no mundo do entretenimento seja 'abafado'. Obrigada".

Kim não ficou indiferente ao comentário e fez questão de responder às 'críticas', referindo que a filha é uma "grande fã" de Zaza.

"Nós amamos-te, a North é uma grande fã, está sempre a gravar no estúdio com o pai e inspira-se na Zaza, e também adora a Lay Lay", começou por dizer Kim. "A apresentação do remix da North, da música da Zaza, foi algo que ela pediu para fazer no último minuto e foi uma grande surpresa. Eu não quis não dar crédito onde ele era devido. Adorava que as meninas se encontrassem em breve", concluiu.

O mau-estar parece ter ficado logo resolvido com o comentário dos pais de Zaza a dizer: "tudo bem, tudo amor".

Na sua página do Instagram, Kim partilhou algumas imagens desta noite única e destacou de novo. "Foi tão especial. Estou tão orgulhosa dele (o marido Kanye West) e da minha Northie, que fez um remix de um dos seus artistas preferidos, Zaza".

Veja na galeria algumas imagens da atuação da filha mais velha de Kim e Kanye.

