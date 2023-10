Catarina Siqueira esteve no passado dia 27 de setembro no 38.º aniversário do Amoreiras Shopping Center, em Lisboa, e falou com o Fama ao Minuto, onde desvendou qual o próximo desafio a nível profissional que gostaria de abraçar, tal como lhe demos conta e pode ler aqui.

Na mesma conversa, a atriz falou ainda sobre o processo de perda de peso pelo qual passou há alguns anos e o que a fez querer dar esse passo.

"Foi uma mudança que aconteceu em 2017, em quatro meses. Consegui-a com muito foco", começou por contar.

"Tomei a decisão porque sou atriz e vivo da minha imagem e isso estava-me a causar gravíssimos problemas de autoestima e, acima de tudo, queria sentir-me bem", continuou, explicando que tomou a decisão de "parar de ter vergonha".

"Há pessoas que se sentem bem mais magras, outras que se sentem bem mais gordinhas. Eu não me sentia bem como estava e decidi parar de ter vergonha e medo de me olhar ao espelho e, além do físico, tratar também da minha cabeça. Tratar da minha imagem, naquela altura, significava tratar da minha cabeça", concluiu.

