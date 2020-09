O mês de setembro foi doloroso para Jessica Athayde, que se despediu do "companheiro de uma vida", o cão Júlio. Duas semanas depois da dura perda, a atriz partilhou com os seguidores a sentida homenagem que lhe prestou.

"Dizem que quando recebemos um bonsai significa um gesto de respeito e uma premonição de prosperidade, que são um símbolo de honra, paz, paciência, equilíbrio e harmonia. E também símbolo de felicidade. Foi assim que decidi honrar o Júlio. Foi cremado e transformado num bonsai sobreiro", explicou.

Este gesto, confessou, devolveu-lhe a serenidade e o sorriso no rosto. "Hoje saio do veterinário com um sorriso na cara", rematou.

