Deborah Secco deu uma nova entrevista à revista Quem e não deixou de lado o tema do amor, tendo feito uma declaração inesperada.

"Fui traída por todas as pessoas com que me relacionei. Cada caso foi um caso. No início, com mais dor. Hoje, com mais entendimento. Entendo hoje que cada pessoa dá o que tem de melhor, e nem sempre é o que eu acho incrível. Nós somos o que conseguimos ser, vamos evoluindo e entendendo que é importante não cobrar tanto das pessoas", fez notar a artista, hoje com 43 anos.

Vale lembrar que, atualmente, Deborah Secco é casada com Hugo Moura, tendo vivido várias relações públicas, nomeadamente com Papinha, Maurício Mattar, Dado Dolabella, Marcelo Faria, Marcelo Falcão e Roger Flores.

