Deborah Secco voltou a falar abertamente sobre a sua vida sexual numa entrevista recente com Sabrina Sato. Mãe de uma menina, Maria Flor, de quatro anos, a atriz brasileira falou sobre a vida sexual com o companheiro antes, durante e após a gestação.

Entre os detalhes revelados, Deborah chegou mesmo a dizer que quando estava grávida ela e o marido, Hugo Moura, costumavam fazer sexo "10 vezes ao dia". Uma frase que gerou discórdia e motivou duras críticas por parte de alguns internautas.

Confrontada com a polémica, a celebridade recorreu à sua conta de Twitter para reagir: "2020 e as pessoas continuam a achar um absurdo falar de sexo. Nasceram da fotossíntese dos pais, né?".

Recorde-se que já na entrevista que deu origem à polémica, Deborah referiu não entender o motivo pelo qual o sexo continua a ser visto como um tabu. "Eu acho uma loucura este tabu que existe com o sexo. Todas as pessoas que existem vieram do sexo. Por que é que as pessoas tem tantos problemas em falar sobre sexo?", questionou na época.

