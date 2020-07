Anitta continua a recuperar de uma trombose que lhe foi diagnosticada na semana passada e que a impede de dançar. No entanto, não lhe 'roubou' o lado ousado e esse continua presente nas redes sociais.

Ainda esta quinta-feira, dia 2, a artista brasileira publicou nas stories da sua página de Instagram imagens onde aparece com o look que usou no videoclipe da nova música, 'Desce Pro Play (PA PA PA)', feita em parceria com MC Zaac e Tyga.

"Saudade de ver minha bunda saltando da calça, né, meu filho?", escreveu na legenda de uma das atrevidas imagens que pode ver na galeria.

Leia Também: Anitta e namorado voltam a ficar afastados: "Deixar o meu amor é triste"