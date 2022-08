Débora Secco esteve à conversa esta quarta-feira, 24 de agosto, com Andreia Rodrigues no programa 'Júlia'. A atriz brasileira abriu o coração para falar do seu passado e dos erros que se arrepende de ter cometido.

"Acho que durante algum tempo eu não tive a noção do que importava na vida. Tive algumas relações por necessidade, ou por aparência, ou por estar. Hoje não, hoje só cabe na minha vida o que é de verdade", começa por referir.

Questionada sobre uma polémica entrevista que deu a um meio de comunicação brasileiro na qual assumiu ter sido traída, mas também ter traído, assim como o seu envolvimento com homens casados, a artista referiu: "Disse que caí em algumas relações, que não me orgulho disso, mas que aconteceu. Infelizmente fiz, tive relacionamentos sem verdade, onde fui traída e para sair tinha de me apaixonar. Acabava por trair também".

"Já tinha me envolvido com homens casados, coisa de que não me orgulho, é o tipo de erro que já não repito", sublinha ainda.

Ainda assim defende: "Não consigo olhar para o meu passado e envergonhar-me dele, arrependo-me, mas não me envergonho. Não tinha maturidade e o conhecimento suficiente. Cometi vários erros, não me orgulho deles, mas essa é a minha verdade, não preciso de mentir para me sentir amada".

Deborah afirma que não quer mentir sobre quem foi, uma vez que os seus "erros já não a definem".

"A sociedade é ainda muito hipócrita. Julgam os outros e fazem o mesmo às escondidas", completa.

Veja a entrevista.