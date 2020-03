"No outro dia a minha mãe disse-me: 'Nunca pensei que só ia ver a tua barriguinha quase a fazer três meses e que agora não posso vê-la crescer, a não ser em vídeos ou fotos'. Estas palavras não me saem da cabeça", foi desta forma que Débora Monteiro começou por se dirigir aos fãs, partilhando com os mesmos o quanto está triste por ser obrigada a ficar longe da família.

A viver em Lisboa e com os familiares no norte do país, a figura pública encontra-se grávida pela primeira vez, de gémeos, e não pode partilhar de perto esta fase radiante da sua vida com os entes queridos.

"Estive com a minha família na passagem de ano e assim que soube que acabava de gravar a meio de março, achei que seria a altura ideal para voltar com calma ao Porto e estar com eles. Exibir a minha barriga e mostrar que estou/estamos bem. Dei por garantido este tempo. E só eu sei o que me está a custar não ter ido mais cedo", desabafou.

Antes de terminar, Débora mostrou que também se mantém otimista perante a luta mundial contra o novo coronavírus.

"Tenho esperança de que tudo isto vai passar e que logo, logo vamos estar juntos, mais unidos que nunca. Que tudo o que nos está a acontecer nos faça pensar o porquê desta prova, desta batalha que tem de ser feita em união e respeito ao próximo", rematou.

Leia Também: Grávida de gémeos, Débora Monteiro sossega fãs. "Estamos bem"