Depois de Madalena Abecasis ter contado que viveu um "susto dos infernos" com filho mais novo, que teve convulsões, Débora Monteiro decidiu contar aos seguidores que já passou pela mesma situação.

A atriz revelou que foi no início do ano que uma das filhas gémeas teve uma convulsão, e só agora falou no assunto por falta de "coragem" e por ter ficado "traumatizada".

"Fomos ao quarto delas e encontrámos uma das bebés a ter uma convulsão. Não tive coragem de falar sobre o assunto, na altura admito que fiquei muito traumatizada e mesmo que digam que é normal e muito comum, não quero voltar a ver as minhas bebés naquele estado", disse numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram, esta quarta-feira, e onde partilha também o texto de Madalena Abecasis.

"Somos preparados para a prevenção de uma convulsão, mas nunca nos ensinam a lidar quando acontece uma convulsão", acrescentou, aproveitando o momento para deixar um "link para verem como agir numa situação destas". Para aceder ao link, clique aqui.

De recordar que Débora Monteiro é mãe das gémeas Júlia e Alba, que vão completar dois anos em julho, fruto do noivado com Miguel Mouzinho.

