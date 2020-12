Apesar de 2020 não ter sido o melhor ano por causa da pandemia da Covid-19, no caso de Débora Monteiro há uma razão muito especial para que recorde com carinho estes últimos meses. Isto porque foi no passado mês de julho que a atriz foi mãe pela primeira vez, das gémeas Júlia e Alba, fruto da relação com Miguel Mouzinho.

E desde que viu nascer as suas meninas que a atriz tem vindo a destacar esta nova fase nas redes sociais, onde vai partilhando algumas fotografias das bebés.

Ainda esta quinta-feira, no último dia do ano, Débora destacou na sua página de Instagram uma imagem carinhosa de Júlia e Alba. "O melhor de 2020", escreveu a mãe 'babada' na legenda da fotografia que rapidamente captou a atenção de muitos seguidores.

