2020 foi um ano que sorriu para Débora Monteiro, apesar de todas as implicações que a pandemia teve na sua vida. A atriz e apresentadora foi mãe pela primeira vez com o nascimento das gémeas Alba e Júilia, frutos do seu relacionamento com Miguel Mouzinho.

Esta tem sido uma jornada que Débora tem vindo a partilhar com os seus seguidores. Exemplo disso foi a publicação que fez hoje na sua conta de Instagram.

"Acho que dá para ver o cansaço, mas acima de tudo dá para ver o amor que estas piriris nos vieram dar. Amor muito amor", notou na legenda da publicação.

