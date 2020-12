O dia 8 de julho de 2020 ficará para sempre marcado na memória de Débora Monteiro. Foi nesta data que a atriz e apresentadora deu à luz as filhas gémeas - as pequenas Alba e Júlia, frutos do seu relacionamento com Miguel Mouzinho.

Desde então, os momentos preferidos de Débora têm sido passados em casa e em família.

Prova disso foi a mais recente publicação que esta fez na sua conta de Instagram.

Trata-se de uma ternurenta imagem no qual o companheiro aparece com as meninas.

"Final de dia. Agora sim, vou para casa ter com o super pai e as minhas crias", afirmou na legenda da publicação.

Leia Também: Atores da SIC lamentam morte "inesperada" de colega: "A vida é cruel"