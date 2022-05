Débora Monteiro contou aos seguidores que contratou uma pessoa para a ajudar com as lides domésticas, mas está insatisfeita com o serviço.

Esta terça-feira, a atriz partilhou inclusive a imagem da sua cama para ilustrar a falta de profissionalismo da empregada.

"Há pouco tempo partilhei convosco a necessidade de encontrar alguém para me ajudar nas lides da casa. Não é fácil, juro que não é fácil. Recebi na altura algumas mensagens a dizer que tinha de dar tempo, ensinar. Ok, percebo. Mas… Hoje cheguei ao meu quarto e dei com a minha cama feita assim", começou por escrever.

"Sabem aquela taquicardia que dá vontade de desfazer tudo feita louca e fazer minuciosamente? Pronto. Respirei, disse que não era assim, e lá voltei a fazer com a menina, para ela aprender. Eu tento, juro que tento. Mas eu queria alguém para me ajudar, tão simples quanto isto. Onde estão as mulheres à 'antiga', que fazem tudo perfeitinho?", rematou.



© Instagram

Leia Também: Débora Monteiro revela que filha também teve uma convulsão. "Maior susto"