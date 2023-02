Débora Monteiro recorreu às redes sociais este domingo, dia 19 de fevereiro, para assinalar o aniversário de Miguel Mouzinho, companheiro e pai das filhas.

"Que sortudas que somos por te termos na nossa vida. Parabéns meu amor", pode ler-se.

Importa lembrar que a atriz está noiva e que as duas filhas que tem, as gémeas Alba e Júlia, são fruto desta relação com Miguel Mouzinho, que leva mais de 11 anos.

Veja abaixo a declaração:

