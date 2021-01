Perante os vários debates para as eleições presidenciais portuguesas que foram transmitidos nas televisões, Albano Jerónimo recorreu ao Instagram para deixar uma nota. O ator lamenta que os candidatos não tenham discutido sobre o futuro da cultura.

"Um país sem cultura é um país sem futuro. Foram 18 debates televisivos, leram bem, 18. Falou-se sobretudo sobre o futuro. O futuro do país, do país na Europa e no mundo global e não houve nenhuma pergunta sobre a cultura, nenhum tema de fundo ou conversa discutida que envolvesse a cultura neste país. Não houve uma concreta perspectiva e abertura, um pensamento, sobre a cultura neste país e é lamentável", começou por escrever.

"Nenhum moderador ou candidato, apresentou ou aprofundou devidamente este tema. Um país sem cultura é um país sem futuro", frisou ainda.

Uma publicação que não passou despercebida e que foi discutida na caixa de comentários. Veja todas as reações abaixo:

