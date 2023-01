Maria Sampaio está de volta ao trabalho. Três meses depois de ter sido mãe pela primeira vez, a atriz regressou às gravações na novela 'Festa é Festa'.

No Instagram, Maria revelou que levou consigo para o trabalho a filha, Caetana Luís. Para a ajudar com a bebé, contou com o apoio da mãe - que também a acompanhou.

Ainda na mesma rede social, a atriz mostrou-se nos bastidores da trama da TVI a amamentar a filha enquanto era penteada e maquilhada para entrar em cena.

Leia Também: Fofura máxima! Maria Sampaio mostra a filha em novo vídeo