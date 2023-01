A última quinta-feira, 19 de janeiro, foi dia de celebração na casa de Maria Sampaio e do marido, Gonçalo Cabral. A primeira e única filha do casal completou três meses de vida.

A data especial foi assinalada publicamente nas redes sociais da atriz, que enterneceu os seguidores do Instagram com um vídeo no qual mostra como está crescida, e fofinha, a pequena bebé.

"Três meses desta gudóca", pode ler-se nas imagens, que estão agora disponíveis na galeria.

